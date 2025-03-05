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Özcan Deniz Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor

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Şarkıcı Özcan Deniz, hakkında "İmar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor.

Sanatçı Özcan Deniz, "İmar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna gitti. Deniz, soruşturma çerçevesinde "şüpheli" sıfatıyla adliyede ifade veriyor.

Özcan Deniz Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor

NE OLMUŞTU?

Deniz hakkında, Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı olan arazideki Deniz'e ait üç villaya ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği belirlenmişti.

Özcan Deniz Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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