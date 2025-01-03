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Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti

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Şarkıcı Nez, kendisine ahlaksız teklifte bulunan bir Instagram kullanıcısının mesajlarını ifşa etti. Şarkıcı, Fenerbahçe kongre üyesi olan kişiye dava açacağını belirtti.

Ünlü şarkıcı Nez, sosyal medyadan kendisine gelen çirkin bir mesajın ekran görüntülerini paylaştı. Profilinde Fenerbahçe kongre üyesi olduğu yazan kişi, Nez'e "3 bin - 4 bin dolara neler olabilir mesela Nez Hanım" yazınca şarkıcı hukuki yollara başvuracağını söyleyerek adeta ateş püskürdü.

"BİR DE FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ"

Nez, "Yettiniz artık" diye başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Bu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık. Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Bir de çocuğunun fotoğrafı var. 'Hesap çalındı', 'başkası yazdı' bla bla... Yettiniz artık... Utanın ama sizde o utanma da olmaz ki"

Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti

TARAFTARDAN DESTEK MESAJLARI

Öte yandan ünlü şarkıcıya Fenerbahçe taraftarından mesajlar geldi. Nez, kendisine gelen destek mesajlarını da paylaştı.

Şarkıcı Nez'e ahlaksız teklif!

Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Kaynak: Haberler.com / Rumeysa Aydın - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Yalandan riv riv reklam...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMGk:

Miktar mı komik geldi acaba

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıKuzey null:

adı çıkmış bunun ,şimdi temize çıkmak için ifsalar yapıyor,o zaman başkaları da senin için ifşa yapsın insan yüzüne çıkamazsın Nez

Yorum Beğen2
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