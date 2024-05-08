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Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

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Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının evine yapılan operasyonda 15 gram uyuşturucu madde, 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lira bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Ünlü şarkıcı, yapılan operasyonunda gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

KALBEN SAĞDIÇ KİMDİR?

Kalben Sağdıç, 17 Ocak 1986 yılında Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalıştı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu. Ankara'da ve İstanbul'da müzik yapmaya, konser vermeye başladı. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu. Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı. Kalben üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım'ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart'ta tüm dijital müzik platformlarda yayımladı.

Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Beyoğlu Kalben Magazin Haberler

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Yorumlar (26)

İSKOÇYALI:

Türkiye nüfusunun yarısına yakını uyuşturucu madde kullanıyor artık sigara içer gibi içiyor millet uyuşturucuyu.

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Sedat DOĞAN:

Millet yaşamak istemiyor ki hayat pahalılığından, ne kadar kredi çekip ödeyeceğimize, ne yiyip ne içeceğimize bile hükümet karar veriyor. Sigaraya zam alkole zam. İnsanlar 50 100 liraya sentetik maddeler bulup kullanıyor. Bugün bu haldeysek hep yönetimin eseri. Tekel rakısı tekel sigarası ile mutlu bir nesil vardı bundan 20 yıl önce .

yanıt56
yanıt73
Dfdff Dfdfdg:

çeşitli döviz bulundurmasıda sanki suçmuş gibi hissettirilmeye çalışılmış haberde içler acısı çeşitli döviz bulundurduğu için vatan haini ilan edilmemiş şükür :( :)

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yanıtYanıtla
Yusuf Çakmak:

dövizi dolar sandı galiba garibim uyuşturucuya özendirici yazı ve pankartlar olabilir ona da döviz deniyor

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okan:

2000 avro 730 dolar yazıyor haberde!!!

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Dfdff Dfdfdg:

Yusuf çakmak haberi okuyup ondan sonra yaz dövizi dolar ve euro olarak nitelendirmiş hemen atmaca gibi :)

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SadeceGerçekler:

Sen de sanki uyuşturucu maddeden gözaltına alınmasını değil de, haberde geçen döviz miktarlarına mı kafayı taktın:) Sanki suçu normalleştiriyormuş ya da döviz konusu uyuşturucudan daha ciddiymiş gibi bir algı yapıyorsun, bilmem farkında mısın? Ayrıca o dövizler uyuşturucu ticaretinde kullanılan paralarsa, pek tabiki el konularak, haber yapılır..

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yanıt4
Aras Yılmaz:

Onu ondan dolayı paylaşmıyorlar uyuşturucu ticareti delili olarak kullanılıyor muhtemelen büyük çaplı bir örgütün küçük dağıtıcısı göz dağı veriliyor.

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yanıt3
AYHAN BAYRAK:

Bunu neresi şarkıcı daha çok ……

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JokerAllame:

Önüne gelen sanatçı oluyor

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