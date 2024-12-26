Şarkıcı Ebru Polat avukatlık mesleğine döndü! Yaptığı ilk iş bu oldu

Ünlülerin ismini kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan çete üyeleri son olarak şarkıcı Ebru Polat'ın da adını kullanarak çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Dolandırıcılar, "Ebru Polat da destekçimiz, arkamızda" gibi ifadelerle ağlarına düşürdükleri vatandaşların güvenini kazandı. "Evde sabun paketleme" ilanlarıyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, malzeme gönderme vaadiyle mağdurlardan önce 500 lira ödeme istedi. Ardından "Kargo ücreti" adı altında istedikleri para giderek arttı.

AVUKATLIK MESLEĞİNE DÖNEREK ÇETENİN PEŞİNE DÜŞTÜ.

Takipçilerinin haber vermesiyle durum hakkında bilgi sahibi olan şarkıcı, hesap sahiplerine ulaşmak istedi ancak dolandırıcıların Polat'ın hesabını engellemesiyle bu girişim sonuçsuz kaldı. Şarkıcı ise avukatlık mesleğine dönerek dolandırıcıların peşine düştü.

"BÜYÜK BİR DOLANDIRICILIK ÇETESİNİ ÇÖKERTİYORUZ"

Savcılığa giderek hesap sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunan Polat, "Mesleğe geri döndüm ve döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz. Haklarında soruşturma başlatıldı. Özellikle ev hanımlarını hedef alan, 'Evinizde sabun paketleyeceğiz ama bu paketlemeden önce güven açısından bizlere 500 lira kapora yatırmanız gerekir' diyen bir çete var. Özellikle diyor ki, 'Evden çalışacaksınız, 500 lira yatıracaksınız ve biz size ardından ürünleri göndereceğiz.' Ürünleri gönderdiklerinde de bir anda emrivaki şekilde 'Size ürün gönderdik, kargo parası tuttu, 4 bin lirada öyle göndermeniz gerek' diyorlar. Siz diyorsunuz ki ama böyle bir şey yok. '500 lira istemiştiniz, 4 bin lira gönderemem' dediğiniz andan itibaren de tehditler başlıyor. Tehditler de şu şekilde; 'O 4 bin lirayı göndermezsen hakkınızda yasal işlem başlatacağız, evine icra göndereceğiz' tarzı konuşan bir dolandırıcılık çetesi. Yaklaşık 2 yıldır bunlar varmış, çok kişi mağdur edilmiş. Yüzlerce ama nedense bugüne kadar bir şey olmamış." ifadelerini kullandı.

"YAKALANMALARI AN MESELESİ"

Polat sözlerinin devamında, "Bu dolandırıcılık çetesinin yaptığı bir hata oldu, sayfasında beni paylaştı. Biliyorsunuz, ben aynı zamanda sanatçıyım. Beni Photoshop yaparak paylaştı ve dedi ki bu 'Ebru Polat bizim en büyük destekçimiz', tabii avukat olduğumu bilmiyordu. Hemen sevenlerim bana mesaj attılar, Ebru Hanım böyle bir durum var güvenebilir miyiz buraya diye. Sakın dedim güvenmeyin bunlar dolandırıcı, hiçbir şekilde tanımıyorum, bu Photoshop'tan hiç haberim yok. Sakın güvenmeyin deyip birçok kişiyi de bu durumdan kurtardım. Ardından da hemen gelip şikayette bulunup haklarında soruşturma başlattık. Artık kendilerine geçmiş olsun diyoruz çünkü yakında yakalanmaları an meselesidir. Kimler olduğuna kadar tespit ettik." diye konuştu.