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Sarıyer'de üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Sarıyer'de üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
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Sarıyer'deki evinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Bircan Bircan, ölü olarak bulundu. Eskişehir'deki ailesi, iki gün boyunca kendisine ulaşamayınca durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi ve polis ekipleri tarafından evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı ve içeri girildiğinde Bircan'ın cansız bedeni ile karşılaştılar. Polisin yaptığı ilk incelemelerde, Bircan'ın çarpma sonucu başında yarıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SARIYER'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Bircan Bircan kaldığı evinde ölü bulundu.

Olay, 24 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında Baltalimanı Mahallesi Gamze Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'deki ailesi iki gün boyunca evde tek başına yaşayan üniversite öğrencisi Bircan Bircan'a ulaşamayınca ev sahibini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kapıyı çalan ev sahibi Kübra Tavukçu, evdeki Bircan'dan yanıt alamadı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine evin kapısı çilingir ile açılarak içeri girildi. Eve giren polis ekipleri, Bircan Bircan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Polisin yaptığı incelemede, Bircan'ın çarpma sonucu başında yarıklar olduğu tespit edildi. Olay yerindeki çalışmaların ardından Bircan'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'AİLESİ BİZİ ARAYARAK YARDIM İSTEDİ'

Ev sahibi Kübra Tavukçu, "Ailesi bizi aradı, iki gündür ulaşamadığını söyledi. Biz de hem telefonla aradık hem de defalarca kez kapısına vurduk ama ulaşamadık. En son ailesi benden çilingir çağırmamı istedi. Polis ve ambulans ekipleri ile beraber geldiler. İçeri girdiklerinde öldüğünü söylediler" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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