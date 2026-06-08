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Sarıyer'de "oyuncak silahla" direksiyon başına geçti, kısa sürede yakalandı

Sarıyer'de 'oyuncak silahla' direksiyon başına geçti, kısa sürede yakalandı
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İstanbul Sarıyer'de elindeki silahı camdan dışarı çıkararak seyreden sürücü cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlendi.

İstanbul Sarıyer'de silahla direksiyon başına geçen sürücü cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, silahın oyuncak olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre Sarıyer'de dün meydana gelen olayda elindeki silahı camdan dışarı çıkartarak seyreden sürücü, cep telefonu kameralarına yansıdı. Seyir halindeki araçtan silah teşhir eden sürücünün kimliği belirlendi. Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen E.K. (23) isimli şüpheli evinde yakalandı. Silahın oyuncak olduğu belirlenirken, şüphelinin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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