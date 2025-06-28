Sarıyer'de öldürülen Oya ve cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

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Sarıyer'de, 5.5 aylık hamile olan Oya Budak (18), eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Budak'ın, 6 ay önce Anıl Ö. tarafından cinsel istismara uğrayıp, hamile kaldığı ve bu yüzden Samet T. ile nişanının bozulduğu iddia edildi. Budak'ın Anıl Ö. hakkında şikayette bulunduğu da belirtildi. Olay sonrası Samet T., Bağcılar'daki amcasının evinde yakalandı ve gözaltına alındı. Anıl Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SARIYER'de, 5,5 aylık hamile Oya Budak (18), eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Oya Budak'ın, 6 ay önce Anıl Ö. tarafından cinsel istismara uğrayıp, hamile kaldığı ve bu yüzden Samet T. ile nişanının bozulduğu öne sürüldü. Budak'ın Anıl Ö. hakkında 9 Haziran'da şikayette bulunduğu öğrenildi. Oya Budak ve Anıl Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı.

Samet T. eski nişanlısı Oya Budak'ı 25 Haziran'da saat 23.30 sıralarında konuşmak için Kılıçpınar Caddesi'ne çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C.(13) ile birlikte gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samet T. yanında getirdiği silahla 5,5 aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan 34 ES 1380 plakalı araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Samet T.'nin Bağcılar'da olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar'daki amcası Aytekin T.'nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. ve saklanmasına yardım eden amcası Aytekin T. emniyete götürüldü. Diğer yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Anıl Ö.'nün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

'ENGEL OLAMADIM; KORKUDAN KİMSEYE SÖYLEYEMEDİM'

Cinsel istismara uğrayan Oya Budak'ın istismar sonrası emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Budak ifadesinde "Anil Ö. benim yaklaşık 5-6 ay ance ayrılmış olduğum eski sevgilim olur. Kendisiyle Instagram isimli uygulama üzerinden 2025 yılının Ocak ayında tanıştık. O dönem uzun süre konuştuk. Beni 2025 yılının Ocak ayında gününü tam hatırlamadığım bir gü,n Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesine çağırdı. Orada kendisiyle dışarıda buluştuk. Daha sonra bana 'Babamın iş yerine gideceğim, babamdan para almam gerekiyor' dedi ve birlikte babasının iş yerine gittik. İş yeri yıkık dökük ve ıssız bir yerdeydi. Hatırladığım kadarıyla yan tarafında bir turşucu vardı. İçeriye girdiğimizde dışarısı gündüz olmasına rağmen çok karanlıktı. Orada bizden başka kimse yoktu. Arkamdan bana yaklaştı ve bir anda bana saldırmaya başladı. Ağzımı eliyle kapattı bileklerimi sıktı. Beni orada bir yere fırlattı. Ben bağırmaya çalıştım ancak kimse duymadı ve ben istemediğim halde benimle zorla birlikte oldu. Ben istemedim ancak karşı koyamadım, engel olamadım. Daha sonrasında ben korkudan bunu kimseye söyleyemedim. Ailemin haberi yoktu. Yaklaşık 1 hafta önce karın ağrılarım ve regl olmamam sebebiyle hastaneye gittim ve hastanede hamile olduğumu öğrendim. Bu yaşadığım olayı aileme söylemek zorunda kaldım. Ailem konuyu öğrenince ailemle birlikte 9 Haziran 2025 tarihinde Anıl Ö.'yü bulmak için oturduğu yere gittik. Evini bulduğumuzda polisi aradık ve yakalanmasını talep ettik. Anil Ö. isimli şahısla bu geçen 5 aylık süreçte hiç görüşmedim; konuşmak istemedim; ancak kendisi babamı bana zarar vermesi için çok kez kışkırtmaya çalıştı. Babama mesajlar attı, amaç babama beni dövdürmekti" dedi.

'ÇOCUK BANA AİT DEĞİLDİR'

Diğer yandan Oya Budak'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği Anıl Ö.'den 9 Haziran'da şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Şüpheli Anıl Ö.'nün ifadesinde, "Oya Budak isimli şahısla Instagram isimli uygulama üzerinden tanıştık. Daha sonra kendisiyle buluştuk ve sevgili olduk. Yaklaşık 1,5 ay kadar sevgili kaldık. Bu süreçte kendisiyle çok kez buluştuk. Oya'nın ifadesinde söylemiş olduğu şekilde buluştuğumuzda babama ait iş yerine beraber gitmedik. Ben kendisine saldırmadım. Asla zorla birliktelik yaşamadık. Ben ona cinsel saldırıda bulunmadım. Biz Oya ile isteği dahilinde ya da dışında hiç cinsel birliktelik yaşamadık. Bunlar tamamen iftiradir. Çocuk bana ait değildir. Ben Oya'nın babasına da herhangi bir şekilde mesaj atmadım. Bahse konu mesaj gönderen hesap bana ait değildir. Bu şekilde bir hesabım yok" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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