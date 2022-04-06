Kayıp üniversite öğrencisinin ölümünde kahreden detay! Av tüfeğini kendisi satın almış - Haberler

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Kayıp üniversite öğrencisinin ölümünde kahreden detay! Av tüfeğini kendisi satın almış

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Sarıyer'de 6 gün önce kaybolmasının ardından bugün ölü olarak bulunan üniversite öğrencisi Hamit Egemen'in cansız bedeninin yanındaki av tüfeğini kendisinin satın aldığı ortaya çıktı.

Kaldığı, Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan 1 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen (20) için ailesi polise kayıp müracaatında bulundu.

Kayıp üniversite öğrencisinin ölümünde kahreden detay! Av tüfeğini kendisi satın almış

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iz ve kadavra köpekleri ile Egemen'in kaldığı yurdun çevresinde bulunan ormanda arama yaptı. Aramalara AFAD ekipleri de destek verdi. Yaklaşık bir saat süren aramalarda Egemen'in yurdun yakınındaki ormanda cesedine ulaşılırken, yanında av tüfeği bulundu.

Kayıp üniversite öğrencisinin ölümünde kahreden detay! Av tüfeğini kendisi satın almış

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelmesi sonrası Hamit Egemen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre, Egemen'in av tüfeğiyle intihar ettiği değerlendiriliyor. Olayı haber alarak gelen Egemen'in ailesi sinir krizleri geçirdi. Aileyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Kayıp üniversite öğrencisinin ölümünde kahreden detay! Av tüfeğini kendisi satın almış

Babası Arif Egemen, oğluna ait kredi kartı ekstresini inceledi. İnceleme sonucu Hamit Egemen'in Eminönü'nde av malzemeleri satan bir iş yerinden alışveriş yaptığı tespit edildi.

Kayıp üniversite öğrencisinin ölümünde kahreden detay! Av tüfeğini kendisi satın almış

Hamit Egemen'in kaldığı yurttan son çıktığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Egemen'in turnikelerden geçerek dışarı çıktığı görülüyor.

Kayıp üniversite öğrencisinin ölümünde kahreden detay! Av tüfeğini kendisi satın almış

Kayıp üniversite öğrencisinin ölümünde kahreden detay! Av tüfeğini kendisi satın almış

Kayıp üniversite öğrencisinin ölümünde kahreden detay! Av tüfeğini kendisi satın almış

Kayıp üniversite öğrencisinin ölümünde kahreden detay! Av tüfeğini kendisi satın almış

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kredi Yurtlar Kurumu, Üniversite, Av Tüfeği, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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