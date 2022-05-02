İki polisin içinde olduğu zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten alt yola düştü - Haberler

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İki polisin içinde olduğu zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten alt yola düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde polisleri taşıyan zırhlı ekip aracı, demir bariyerlere çarparak 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Araçta sıkışan 2 polis, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi'nde seyir halinde olan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından demir bariyerlere çarparak 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Yan yatan polis aracını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki polis memurunu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı polis memurları ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelilerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde incelemelerde bulundu. Kaza sonucu maddi hasar oluşan zırhlı polis aracı, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan olayı anlatan Baran Demirbaş, "Polis aracımız aşağıdan yukarıya doğru hızlı geliyormuş. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor, ilk başta kaldırıma çarpıyor tekeri, sonra zırhlı araç aşağıya düşüyor. Polislerin durumları iyi Allah'a şükür bir sıkıntıları yok" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıyer, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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