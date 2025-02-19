Sarıkamış'ta Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Kars Emniyet Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. İki şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Sarıkamış'ta düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan ortak operasyon Kars-Erzurumyolu Caddesi üzerinde durdurulan araçta bulunan 2 kişi üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada G.K.'nın üzerinde 3,45 gram uyuşturucu madde ve 1 payp, yine araç içerisinde bulunan araç sahibi A.Y.'ye ait 1ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli "TCK 191-Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. - KARS