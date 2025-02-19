TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Sarıkamış'ta Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Sarıkamış'ta Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Emniyet Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. İki şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Sarıkamış'ta düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan ortak operasyon Kars-Erzurumyolu Caddesi üzerinde durdurulan araçta bulunan 2 kişi üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada G.K.'nın üzerinde 3,45 gram uyuşturucu madde ve 1 payp, yine araç içerisinde bulunan araç sahibi A.Y.'ye ait 1ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli "TCK 191-Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
img

Melis Sezen'in kar sevinci: Sette çocuklar gibi eğlendi
img

Muhabirin canlı yayında sorduğu soruya fena kızdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 soru sordular: Galatasaray'dan TFF'nin yabancı hakem kararına sert tepki

TFF'nin yabancı hakem kararına ilk tepkisi çok sert oldu
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.