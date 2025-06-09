Sarıkamış'ta Kayalıktan Düşen Çoban Yaralandı

Sarıkamış'ta kayalıktan düşen çobanın ayağı kırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kazantaş köyünde 18 yaşındaki çoban Abdülkadir İlimli, koyunları otlatırken dengesini kaybederek kayalığın arasına düştü.

Durum Afad, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Zoru arazi şartlarından dolayı 112 sağlık ekipleri araziye giremedi . Olay yerine gelen AFAD ekipleri araziye girerek yaralı çobanı kayalıklardan çıkardı.

112 sağlık ekiplerine teslim edilen çoban ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'e sevk edildi. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS