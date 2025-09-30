Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde Gerçekçi Yangın Tatbikatı

Sarıkamış'ta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde, muhtemel bir afet ve acil duruma hazırlıklı olmak amacıyla düzenlenen Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında yangın tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatın senaryosu ve ekiplerin hızlı müdahalesi, gerçeği aratmayan anlara sahne oldu.

Tatbikatta, senaryo gereği, hastanenin elektrik panosunda yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Yangının fark edilmesiyle birlikte hastane personeli tarafından hızla "Kırmızı Kod" (yangın alarmı) ilan edildi ve acil durum prosedürleri devreye sokuldu.

Hastanenin kendi HAP ekipleri, yangının çıktığı bölgedeki hastaların tahliyesine derhal başladı. Yataklı hastalar sedyelerle, yürüyebilen hastalar ise yönlendirmelerle güvenli toplanma alanına taşındı. Bu sırada, bazı hasta yakınlarının panik anları, tatbikatın gerçekçiliğini artırdı.

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede Sarıkamış İtfaiyesi, AFAD ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kurtarma ekipleri içeride mahsur kalan ya da dumandan etkilenen senaryo gereği yaralılara ulaştı.

İtfaiye ekibinin müdahaleleri sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, kurtarılan yaralılar olay yerinde kurulan triyaj alanında ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla sevk edildi.

Tatbikatta görev alan tüm kurum personeli ve hastane HAP ekipleri, hızları, koordinasyonları ve başarılı müdahaleleri dikkat çekti. Hastane yöneticileri, bu tür tatbikatların belirli aralıklarla devam edeceğini ve hasta güvenliğini sağlamanın en öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.

Tatbikat, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nin acil durumlara ne kadar hazırlıklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS