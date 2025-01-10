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Sarhoş anne, küvette uykuya dalınca kollarındaki bebeği boğuldu

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Louisville'de uyuşturucu etkisinde olan bir anne, 3 aylık bebeğinin küvet boğulması sonucu ölümüne neden oldu. Olay, Yeni Yıl'ın ilk günü bir motelde meydana geldi. Anne, Amber Winstead, gün boyunca uyuşturucu kullandıktan sonra bebeğiyle birlikte küvete girdi ve uyuyakaldı. Olayın tek tanığı olan bebeğin ablası, annesinin küvette kardeşini tutarken uyuyakaldığını belirtti.

Louisville'de korkunç bir olay yaşandı. Uyuşturucu etkisindeki anne küvette uyuyakalınca 3 aylık bebeği hayatını kaybetti. Louisville Metro Polisi'nin açıklamasına göre, 36 yaşındaki Amber Winstead çocuğunun ölümüne sebebiyet vermek suçundan tutuklandı.

Olay, Yeni Yıl'ın ilk günü sabah 04:40'ta Airport Hotels Bulvarı'ndaki Motel 6'da meydana geldi. Bir odadan gelen boğulma ihbarı üzerine polis ve acil servis ekipleri harekete geçti. Tutuklama tutanağına göre Winstead, bebeğiyle küvete girmeden önce gün boyunca uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Odadaki başka bir kişi tarafından saatler sonra uyandırılan anne, bebeğinin boğulmuş olduğunu fark etti. Olayın tek tanığı olan bebeğin ablası, polise verdiği ifadede annesinin küvette kardeşini tutarken uyuyakaldığını söyledi.

Trajik olayın ardından hayatta kalan çocuk, büyükannesinin bakımına verildi. Perşembe günü mahkemeye çıkması beklenen Winstead'in ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul etmesi, davanın seyrini etkileyebilecek önemli bir detay olarak görülüyor.

Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Ohio'da yaşandı. 22 yaşındaki Shaneja Gamble, iki çocuğunu hava sıcaklığının -3 derece olduğu bir günde kumarhane otoparkında yalnız bıraktı. Kumarhane güvenlik görevlisinin durumu fark etmesiyle çocuklar kurtarıldı. Gamble çocuk istismarı suçundan tutuklandı.

Her iki olay da çocuk istismarı ve ihmalinin ciddi sonuçlarını gözler önüne sererken, yetkililerin bu tür vakalara karşı daha sıkı önlemler alması gerektiği vurgulanıyor.

Sarhoş anne, küvette uykuya dalınca kollarındaki bebeği boğuldu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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