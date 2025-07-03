Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı

Saraçhane mitinginde gözaltına alınan 35 kişiden 7'si tutuklandı.

SARAÇHANE'DE GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEDE

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 35 şüphelinin savcılıktaki ifade verme işlemleri tamamlandı.

15'İ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, şüphelilerden 7'sini "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından, 8'ini ise "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

13'ü TUTUKLANDI

Şüphelilerden 19'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA