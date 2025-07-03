Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı

Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı
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CHP'nin Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve çıkan arbedede polise mukavemet nedeniyle gözaltına alınan 35 kişiden 13'ü tutuklandı.

Saraçhane mitinginde gözaltına alınan 35 kişiden 7'si tutuklandı.

SARAÇHANE'DE GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEDE

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 35 şüphelinin savcılıktaki ifade verme işlemleri tamamlandı.

Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

15'İ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, şüphelilerden 7'sini "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından, 8'ini ise "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

13'ü TUTUKLANDI

Şüphelilerden 19'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

Kaynak: AA

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (39)

Haber Yorumlarıekolojixx a:

Geçmşte birçok başbakan cumhur başkanı eleştirildi hiç biri halka zulum ve kindar derecede ceza vermedi , Çıkıp diktatör degilim demek kendinisini kandırmaktır

Yorum Beğen175
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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artarmış !

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Yorum Beğenme238
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Haber YorumlarıDuran Turhan:

sizin zalim dediğiniz diktatör olan kişi Türkiye cumhurbaşkanı diktatör olsaydı bu gösteriyi yapamazsınız siz bir hain siniz işinize gelmiyorsa altyapısını yaptığınız memleketimize gidebilirsiniz enazindan haintemizlenmiş olur

Yorum Beğen224
Yorum Beğenme151
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Haber YorumlarıFirat Tas:

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz ak haramiler

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme182
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Haber YorumlarıReşat:

Gün gelir devran döner o zaman kimse anirmayacak,,bu düzen demekki böyle

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme136
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