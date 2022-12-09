Saplantılı şahsın çocuğunun gözü önünde bıçakladığı kadını esnaf kurtardı

Denizli'de kendisini takip eden saplantılı aşığıyla karşılaşan kadın, çocuğunun yanında hayatının şokunu yaşadı. Bıçakla kadını baldırından bıçakladıktan sonra kalbine yönelen saplantılı aşık, esnafın müdahaleyle etkisiz hale getirildi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki kızını okuldan aldıktan sonra eve giden A.E., yolda saplantılı aşığı K.M. ile karşılaştı. Bu esnada sözlü tacizde bulunan adam ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası kadının kendisine vurmaya çalışmasını hazmedemeyen adam, motosikletini yere atarak bıçak çekti. Kadını çocuğunun gözü önünde baldırından bıçaklayan adam, bıçağı ikinci kez kaldırdığında kalbine saplayacakken esnaf Doğan Serinkan tarafından etkisiz hale getirildi. Esnaf adamın elinden aldığı bıçağı kenara atarak, şüpheliyi yere yatırdı. Vatandaşların da müdahale ettiği olayın bildirilmesi ile bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralı kadın sinir krizi geçiren çocuğuyla beraber Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli karakola götürüldü. Ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek, bölgede çalışma yaptı. Daha önce de bir kadını bıçakladığı öne sürülen şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan kadın ise taburcu edildi.

"İkinci bıçağı kalbine saplıyordu"

Bir dakika bile düşünmeden müdahale ettiğini ifade eden esnaf Doğan Serinkan, "Ben burada esnafım. İşyerimin önünde bekliyordum ve bir anda bağırış sesleri gelmeye başladı. Ben dışardan baktığımda iki kişinin kavga ettiğini gördüm. Bayan fazla sesini çıkarmıyordu fakat karşındaki adam küfürler ediyordu. Tabi o anda kadının kızı ise adama 'Anneme dokunma' diye bağırıyordu. O sırada adam motoruna tam bindiğinde bıçağı çekip, kadının üzerine doğru yürümeye başladı. Bu sırada kadının bıçaklanacağını anladığım an hemen onlara yöneldim. Adam kadını bir kere bıçakladı. İkinci bıçağı kadının kalbine doğru saplayacağı anda ben adamı tuttum. Kadın bıçak darbeleriyle yaralanmış ve kanlar akıyordu. Adamın elinden bıçağı aldıktan sonra bir yere bırakmayıp, polisin gelmesini bekledim. Ben iki saniye daha geç kalmış olsaydım, adam kadının kalbine bıçağı sokacaktı ve bir kadın cinayeti daha yaşanacaktı. Kız çocuğu 'Annem ölecek mi, annemi kurtarabilecek miyiz, yaşayacak mı, annem olmasa ben ne yaparım' gibi sözlerle feryat ediyordu. Yaralanan kadının söylediği kadarıyla saldıran adamın daha önce kendisine rahatsızlık vermişliği bulunuyor. Bunun akrabası motoru almaya geldiğinde saldırgan adamın daha önce sabıkasının bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda bir kadını bıçaklanmasından dolayı cezaevine girerek 30 yıl kaldığını anlattı" dedi.

"Çocuk korkudan ağlıyordu"

Olay anında orada bulunan Emre Öke, "Biz yukarıdan aşağıya gelirken kargaşayı gördük ve ne yapacağımızı anlamadık. Adamın kadını bıçaklamaya çalıştığı esnada bir arkadaşın saldırganı tuttuğunu gördük. Kadın zaten çok korkmuştu. Kadının yanında kız bulunuyordu ve çocuk korkudan ağlıyordu. Yaralı kadının koluna giren vatandaşlar, ambulansa binmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ