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Sapanca Gölü'nde Kano Alabora Oldu: 2 Kişi Kayboldu

Sapanca Gölü'nde Kano Alabora Oldu: 2 Kişi Kayboldu
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü'ne açılan 7 kişilik kano şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. 5 kişi kurtarılırken, 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü'ne açılan ve 7 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Göle düşen 5 kişi kurtarılırken, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan ve 7 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 5 kişiyi kurtarırken 2 kişiyi arama çalışması başlattı. Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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