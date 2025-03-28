Sapanca Gölü'nde Kano Alabora Oldu: 2 Kişi Kayboldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü'ne açılan ve 7 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Göle düşen 5 kişi kurtarılırken, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan ve 7 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 5 kişiyi kurtarırken 2 kişiyi arama çalışması başlattı. Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA