Sapanca Gölü'nde kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege'den acı haber
Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yaparken kum fırtınası nedeniyle suya düşüp kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran'ın cansız bedeni bulundu.
Sakarya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası çıktı.
7 KİŞİ KURTARILDI, EGE İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Fırtınada sırasında gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü. Göle düşen 7 kişi kurtarılırken, sporculardan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran için ise arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arama- kurtarma çalışmaları AFAD, Jandarma Arama- Kurtarma, itfaiye, Kocaeli ve Yalova deniz polisi, Sakarya Arama- Kurtarma Ekibi (SAKE) ile Ankara ve Samsun emniyetinden oluşan personel ile birlikte toplam 117 kişilik ekip, 11 bot, 7 dron, 2 sonar cihazı, 35 araç, 2 skuter ve 1 helikopter ile sürdürüldü. Yapılan yoğun çalışma sonucunda kayıp sporcu Kaan Ege Baran'ın cansız bedenine cesedine ulaşıldı.
8 METRE DERİNDE BULUNDU
Talihsiz sporcunun cansız bedeni, suya düştüğü bölgenin yakınlarında yaklaşık 8 metre derinde bulundu. Kaan'ın cansız bedeni, botla karaya çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.