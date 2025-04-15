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Sapanca'da Bungalovda Gizli Kamera Skandalı: İki Kişi Tutuklandı

Sapanca'da Bungalovda Gizli Kamera Skandalı: İki Kişi Tutuklandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda gizli kamera bulundu. Aile durumu emniyete bildirdi, ardından yapılan operasyonda bungalovun işletmecisi ve bir kişi tutuklandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalovda meydana gelen gizli kamera skandalında adliyeye sevk edilen işletme sahibi ve bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

İşletme sahibi ve bir kişi tutuklandı

Olaya ilişkin işletme süresiz olarak mühürlenirken, işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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