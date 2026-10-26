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Şanlıurfa Suruç'ta jandarma operasyonunda 16 paket içinde 5,5 kilogram esrar bulundu

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Şanlıurfa Suruç'ta jandarma operasyonunda 16 paket içinde 5,5 kilogram esrar bulundu
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarmanın O.D.'nin adresine düzenlediği operasyonda 16 paket halinde 5,5 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli O.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda 5,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı ya da sağladığı belirlenen O.D.'nin adresine operasyon düzenlendi. Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 16 paket halinde toplam 5,5 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli O.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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