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Şanlıurfa merkezli PKK-KCK operasyonunda 6 gözaltı

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Şanlıurfa merkezli düzenlenen PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 6 zanlı yakalandı. Operasyon, Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında örgütsel dokümanlar ve silahlar da bulunuyor.

Şanlıurfa merkezli PKK-KCK operasyonu: 6 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD- Ypg'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 örgütsel doküman, 1 laptop, 43 fişek, 2 tabanca şarjörü, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flaş bellek, 1 hard disk ile 16 CD ele geçirildi. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Şanlıurfa merkezli PKK-KCK operasyonunda 6 gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa

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