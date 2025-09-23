Haberler

Şanlıurfa'dan Siirt'e gelen yaşlı adam camide kaza geçirdi, hayatını kaybetti

Görme problemi bulunan 77 yaşındaki Halil Çoban, 'ışık hadisesi'ni izlemek için Siirt'e gelirken camide abdest alırken düştü ve hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'dan Siirt'e gelerek 'ışık hadisesi'ni izlemek isteyen yaşlı adam, camide abdest aldığı sırada yaşanan talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Görme problemi bulunan 77 yaşındaki Halil Çoban, camide abdest almak için çıktığı terasta dengesini kaybederek yere düştü. Camide bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
