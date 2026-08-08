Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 301 gram skunk ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 301 gram skunk ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 7 kilo 301 gram skunk, 82,16 gram metamfetamin ve 8,47 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından 8 Ağustos'ta adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz

Bakan Gürlek'ten İstanbul'da net mesaj: Yanınıza kar kalmayacak
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk

Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu

Uyandığında hayatının şokunu yaşadı: Yanındaki adam kocası değildi!
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi

Başına 5 milyon dolar ödül konmuştu: Kanlı çete lideri iade edildi!
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü