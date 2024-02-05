Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Buluntu Hoca Bulvarı üzerinde yaşandı. Ayşe A.'nın kullandığı 06 EV 8202 plakalı otomobil ile Ömer Şahin'in kullandığı 27 J 3206 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrollerde sürücülerden Ömer Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 2 yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA