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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 4 Tutuklama

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri, 32 müştekinin 17 milyon 600 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 32 müştekinin 17 milyon 600 bin lira dolandırılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen İ.B. ve M.B.'nin Geçittepe Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. Operasyonla 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 14 telefon, 12 SIM kart, dron, bilgisayar, 2 av tüfeği, motosiklet, tabanca, bir miktar uyuşturucu ile 9 klasör içinde muhtelif evrak ve çok sayıda yabancı uyruklulara ait kimlik fotokopisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 4 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa

Yerel Haberler Dolandırıcılık Şanlıurfa Güvenlik Politika Jandarma Akçakale 3-sayfa Hukuk Suç

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