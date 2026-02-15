Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, kontrolden çıkarak direğe çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Yaralılar Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DİREĞE ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 02 ADN 456 plakalı minibüs, iddiaya göre kontrolden çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası direğine çarptı.
1'İ AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüste 1'i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.