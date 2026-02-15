Haberler

Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, kontrolden çıkarak direğe çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

  • Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün direğe çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.
  • Kazada yaralanan 15 kişiden 1'inin durumu ağırdır.
  • Yaralılar Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DİREĞE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 02 ADN 456 plakalı minibüs, iddiaya göre kontrolden çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası direğine çarptı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı

1'İ AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste 1'i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti

Genç kadının jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı

Erdoğan ile basket oynayan Shaquille O'Neal'dan ses getiren paylaşım
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar

Seyircisiz maçta kurulan dev ekrana akın ettiler, tam 7 gol attılar
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip

Galatasaraylılara ''Eyvah'' dedirten gelişme