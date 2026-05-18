Helikopter havalandı! Mersin'de 4 kişiyi öldüren saldırgan her yerde aranıyor

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki saldırganın pompalı tüfekle 4 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralamasının ardından alarm verildi. Kaçan saldırganı her yerde aranırken, helikopterle de havadan aramalar başlatıldı.

POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Sabri Pan'ın Kadelli Mahallesi'ndeki lokantasına giden M.Ö. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan saldırganın, farklı mahallelerdeki bazı kişilere de ateş ettiği öğrenildi.

İşletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti. Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. 

SALDIRGAN, KARADAN VE HAVADAN ARANIYOR

Olaydan sonra kayıplara karışan saldırgan için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Saldırganın yakalanması için polis helikopteri de havalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Çocuk Pubge oynuyor fazla kaptırmış kendini. Bu oyunlar belli bir yaşa kadar yasaklanmalıdır.

Haber Yorumlarıderkfan live:

Saldırganın ismini niye gizliyorsunuz onu anlamadım 4 kişiyi öldürmüş, 4 kişi daha öldürdükten sonra mı haberde ismini yazacaksınız.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

