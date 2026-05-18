Helikopter havalandı! Mersin'de 4 kişiyi öldüren saldırgan her yerde aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı düzenleyen bir şüpheli farklı yerlerde şu ana kadar 4 kişiyi öldürdü 8 kişiyi de yaraladı.

POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Sabri Pan'ın Kadelli Mahallesi'ndeki lokantasına giden M.Ö. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan saldırganın, farklı mahallelerdeki bazı kişilere de ateş ettiği öğrenildi.

İşletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti. Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü.

SALDIRGAN, KARADAN VE HAVADAN ARANIYOR

Olaydan sonra kayıplara karışan saldırgan için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Saldırganın yakalanması için polis helikopteri de havalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı