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Tandıra benzin bidonu devrildi! Geliniyle birlikte yanmaya başlayan kaynana can verdi

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Şanlıurfa'da tandırda ekmek yapımı sırasında çocuklar yanlışlıkla benzin bidonunu devirince yangın çıktı. Yangında Sebahat Nibak hayatını kaybederken, 27 yaşındaki gelini Emine Nibak ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kaynana ve gelinin tandırda ekmek yaptığı sırada çocuklar yanlışlıkla benzin bidonunu devirince alevler yükselmeye başladı. Yangının ortasında kalan 48 yaşındaki Sebahat Nibak hayatını kaybederken, 27 yaşındaki gelini Emine Nibak ise ağır yaralandı.

BİDONUN DEVRİLMESİYLE TANDIRDAN ALEVLER PARLADI

Olay, öğle saatlerinde Hilvan'a bağlı Dindek Mahallesi'nde meydana geldi. Sebahat Nibak ile gelini Emine Nibak tandırda ekmek yaptıkları sırada yanlarına gelen ailenin çocuklarının yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu tandır bir anda parladı ve yangın çıktı.

Tandıra benzin bidonu devrildi! Geliniyle birlikte yanmaya başlayan kaynana can verdi

KAYINVALİDE ÖLDÜ, GELİN YOĞUN BAKIMDA

Alevlerin ortasında kalan anne ve gelini mahalle sakinleri tarafından güçlükle çıkarıldı ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Sebahat Nibak, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan gelininin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Tandıra benzin bidonu devrildi! Geliniyle birlikte yanmaya başlayan kaynana can verdi

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın için ekipler tarafından inceleme çalışması başlatıldı.

Tandıra benzin bidonu devrildi! Geliniyle birlikte yanmaya başlayan kaynana can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Hilvan Ekmek 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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