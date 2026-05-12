Haberler

Şanlıurfa'da suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, suç örgütü mensubu 21 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, cezaevinde bulunan M.E. liderliğinde "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarına karıştıkları değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. HTS kayıtları, MASAK hesap hareketleri, görüntü incelemeleri ve müşteki beyanları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, toplam 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1'inin soruşturma sürecinde hayatını kaybettiği, 10'unun ise cezaevinde bulunduğu belirtildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, 5'i soruşturma sürecinde ele geçirilenler olmak üzere toplam 8 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 98 fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Özkan:

İyi bir operasyon olmuş. Silahlar ele geçirilmiş. Uyuşturucu da. Devamı gelecek herhalde. Bu arada Şanlıurfa'nın nohut ihracatı geçen yıl rekor kırmış bilginiz olsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEthem Gül:

Vay be 21 kişi birden ?? Ama İsveç'te böyle operasyonlar daha sık yapılıyor ve hemen sonuç alınıyor ?? Niye bizde her zaman sürüyor bu işler ?? Avrupa'ya bak ya ne düzeni var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞafak Sezer:

Kadınlara karşı şiddet ve suç örgütü faaliyetleri maalesef hala devam ediyor bizim ülkede Erkeklerin bu tür örgütlere katılmasının ardında kadın düşmanlığı yatıyor ve toplumda bu konudaki farkındalık arttırılması şart

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. kattan düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Torreira'dan çarpıcı itiraf: Ayrılmak istiyordum ama vazgeçtim

G.Saraylı yıldızdan çarpıcı itiraf: Ayrılmak istiyordum ama vazgeçtim
Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı: 2 aydır yaşadığı cami tuvaletinde yakalandı

Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı! Saklandığı yer 'pes' dedirtti
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Başkentte ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Peş peşe uyarıların ardından kentte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü