Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir binanın kolonlarından ses gelmesi üzerine AFAD ve diğer ekipler binayı boşalttı. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Şanlıurfa'da kolonlarından ses geldiği iddia edilen bina ekipler tarafından boşaltıldı.

Edirne bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 6 katlı bir binanın giriş katındaki kolonlardan ses geldi. Sesin gelmesi üzerine binada kalanlar durumu AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler binada kalan yaklaşık 15 aile ile alt kattaki esnafı tahliye etti. Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekipler, kimsenin yaklaşmasına müsaade etmedi.

Ekiplerin binadaki incelemeleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
