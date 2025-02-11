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Kuduz köpek 3 kişiyi ısırdı, bölge karantinaya alındı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Divan ve Bahçe köylerinde kuduz vakası tespit edilmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Kuduz olduğu belirlenen bir köpeğin saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen kadının köpeğin saldırısına uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Siverek ilçesinde kuduz vakası paniğe neden oldu. Bölgede vatandaşlar uyarılırken Divan köyünde 6 ay süresince dışarıdan hayvan girişinin yasaklandığı bildirildi.

Bahçe köyünde bir köpeğin saldırısına uğrayan Emine A., yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan kadın, Diyarbakır Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aynı köpek, Divan köyünde yaşayan 11 yaşındaki Emir A. ve Mesut A.'ya da saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan çocuklar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kuduz köpek 3 kişiyi ısırdı, bölge karantinaya alındı

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Olayın ardından köylüler tarafından etkisiz hale getirilen köpeğin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan testler sonucunda kuduz olduğu kesinleşti. Bunun üzerine Divan köyü uyarı tabelası yerleştirerek karantinaya alındı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede bulunan kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına kuduz aşısı uyguladı. Ayrıca, 6 ay süresince köye dışarıdan hayvan girişinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan yetkililer, şüpheli bir hayvan ısırığı veya saldırısı durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Kuduz köpek 3 kişiyi ısırdı, bölge karantinaya alındı

Kuduz köpek 3 kişiyi ısırdı, bölge karantinaya alındı

Kuduz köpek 3 kişiyi ısırdı, bölge karantinaya alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

BAŞI BOŞ MURAT ÇELİKLER TOPLATILSIN

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

MURAT ÇELİK SAKİN OL OĞLUM NEDEN ISIRIYORSUN MİLLETİ ?

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