Şanlıurfa'da Karakol Önünde Çıkan Kavganın Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı

Şanlıurfa'da karakolun önünde karşılaşan taraflar arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kavga Pazar günü, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde emniyet müdürlüğü önünde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Aslan ve Sarı aileleri sabah saatlerinde karşılaştıkları Atakent Mahallesi'nde kavga etti. Birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola giden taraflar, ifade verdikten sonra dışarı çıktı. Şahıslar çıktıktan sonra kavga yeniden başladı. Dışarıda bekleyen tarafların yakınlarının da kavgaya karışması üzerine 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Ölümle sonuçlanan kavga kameraya da yansıdı. Kavgada hayatını kaybeden 39 yaşındaki Haşmet Sarı ile başka bir şahsın yere düştükten sonra kavga etmeye devam ettikleri, şahıslar yerde boğuşurken gelen başka şahısların da kavgaya müdahale ettikleri gözlendi. Karakoldan çıkan polisler kavgaya müdahale ederken bir vatandaşın korku ve panik içerisinde otomobilin arkasına saklanması gözlerden kaçmadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA