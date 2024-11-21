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Şanlıurfa'da İnşaat İşçileri Taşlı Kavga Etti

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir inşaat alanında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede çığırından çıkarak meydan savaşına dönüştü.

İnşaat işçileri taşlarla birbirilerine böyle saldırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaatta çalışan onlarca işçinin taşlı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'ndeki bir kentsel dönüşüm inşaatında yaşandı. İddiaya göre, iki işçi grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşların da kullanıldığı kavga adeta meydan savaşına döndü. Onlarca işçi karşılıklı olarak birbirlerine taş attı. Kavgayı araya girenler sonlandırmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Bölgeden geçen vatandaşlar, inşaat alanındaki kavgayı cep telefonu kamerasıyla çekti. Görüntüleri çeken vatandaş ile kavgayı izleyenlerin ilginç diyaloğu ise dikkatlerden kaçmadı. Bir süre devam eden kavga daha sonra son buldu.

Şanlıurfa'da İnşaat İşçileri Taşlı Kavga Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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