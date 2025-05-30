Şanlıurfa'da Et Taşıyan Kamyonet Görenleri Şaşırttı

Şanlıurfa'da Et Taşıyan Kamyonet Görenleri Şaşırttı
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Kurban Bayramı öncesi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kavurucu sıcak altında hijyen kurallarına aykırı ortamda et taşındığı görüntüleri tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, yetkilileri denetim yapmaya davet etti.

Kurban Bayramı öncesi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavurucu sıcak altında açık kasa kamyonetle et taşınan görüntüler tepkilere neden oldu.

Kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslara ait olduğu iddia edilen etlerin, 30 dereceyi aşan sıcak havada, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı görüldü. Poşetler içerisindeki etlerin hiçbir soğutma sistemi olmadan, doğrudan güneş altında ve tozlu yolda sevk edilmesi, görenlerin tepkisine yol açtı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından vatandaşlar, yetkilileri denetim yapmaya davet etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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