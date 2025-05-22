Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, telefonla dolandırıcılık yapan iki şüpheliyi yakalayarak, çok sayıda ziynet eşyası ve suç unsuru malzeme ele geçirdi.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, çok sayıda ziynet eşyası ve suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından "Dolandırıcılık Olaylarının Aydınlatılmasına" yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 14 Mayıs 2025 tarihinde Diyarbakır'da ikamet eden B.Ç. isimli vatandaş, telefonla aranarak dolandırıldığı, şüphelilerin, arka planda telsiz sesleri kullanarak kendilerini polis olarak tanıttıkları, mağduru Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine çağırdıkları ve burada ziynet eşyaları ile parasını aldıkları belirlendi.

Olayın ardından başlatılan çalışmalar neticesinde, Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yapılan aramalarda 13 adet bilezik, 18 adet Cumhuriyet altını, 2 adet yarım altın, 4 adet çeyrek altın, 2 adet küpe, 5 adet yüzük, 6 bin lira nakit para, 1 adet telsiz, 1 adet kelepçe ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve para, mağdur vatandaşa teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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