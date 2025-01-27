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Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

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Şanlıurfa'da 35 yaşındaki bir kadın, 14 ile 8 yaşındaki 2 kızını öldürdükten sonra intihar etti. Hastanede bilgi işlem görevlisi olarak çalışan ve yakın zamanda eşinden boşandığı öğrenilen kadının, bir kızını serumla, diğer kızını silahla vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın 7'nci katından silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise haber verdi.

Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

CANSIZ BEDENLERİNİ POLİS BULDU

Eve giden polis ekipleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem görevlisi olan ve eşinden boşanan 35 yaşındaki S.K. ile 14 yaşındaki kızı A. ve 8 yaşındaki kızı N.Y.'yi hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, anne ile kızı A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

KURTARILAMADI

Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki N. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

BİR KIZINI SERUMLA, DİĞER KIZINI SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemede kadının 8 yaşındaki kızı N.'ye taktığı seruma ilaç katıp öldürdükten sonra 14 yaşındaki kızı A.'yı ise silahla vurup sonra da aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Olayın detaylarının, yapılacak geniş çaplı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Karaköprü ilçemize bağlı Alibaba Mahallesi'nde 27.01.2025 günü yaşadıkları evde, anne S.K. (38), kızları 14 yaşındaki İ. A. Y. ile 8 yaşındaki N.Y.'i öldürmeye teşebbüste bulunmuş, ardından ateşli silahla intihar etmiştir. Anne S.K. ve kızı İ.A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, N.Y.112 acil sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıFurkan Kutlay:

Ak partinin Ülkeyi getirdiği durum bu Aile yılı

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Haber YorumlarıFurkan inci:

Kemalist kesimin işlediği günahlar yaptığı zinalar Bize bela olarak dönüyor

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Haber YorumlarıJokerAllame:

peygamber şehri Urfa :)

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıKadir İzci:

Yaşanan üzücü olayın sebebi ne onuda anlatın ? Hani habercilik nerede ? Bu insanlar bu intihar vakaları bu millet tek tek çocuklarını kesiyor doğruyor katlediyor bunun altında ki olan sebeb nedir ?

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Haber YorumlarıAdem Örnek:

allahım aklımıza mukayyet ol, gidişat iyi değil, toplum olarak topyekün cinnet halindeyiz, zorluklara dayanma gücü ver.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Nasıl kıydın o çocuklara nasıl !!! Allah'tan da mı korkmadın !! nasıl bir yüreğin var senin !! intihar edeceksen kendini öldür !! çocuklara yazık be!!!!

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

açıklamanın sonundaki kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadesi çok komik belliki hazır kalıp yazı bu ne olay olursa altını böyle bağlayıp yayınlıyorlar 3 tane cenaze var kamuoyuna saygıyla duyurmayın artık bunuda bilmem anlatabildimmi o yazıcı memuru uyarın duruma göre bitirsin yazıyı

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Haber YorumlarıAdem Sakar:

Ne derdin var be bari kendine sık çocuklardan ne istedin

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Haber Yorumlarınecip özgür tekkeşin:

Ne diyelim. Kader, takdiri ilahi vb... Diyip geçeli mi, yoksa utanması gerekenler utanmazken... Hepsini al mezara götürürsün, hepsi senin olsun...

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Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Yazık ya ! Keşke bu acıklı olay yaşanmasaydı!

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