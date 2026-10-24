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Şanlıurfa'da atıcı evi operasyonunda 3 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

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Şanlıurfa'da atıcı evi operasyonunda 3 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da atıcı evi operasyonunda 3 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
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Şanlıurfa'da atıcı evi olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin Bursa ve Şırnak'ta yaşayan 2 vatandaşı 1 milyon 278 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

Şanlıurfa'da iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ve atıcı evi olarak adlandırılan adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda atıcı evi olarak kullanıldığı tespit edilen adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 3 adet tablet bilgisayar ve 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Şahısların polis baskını sırasında suç işlemekte kullandıkları telefonları kanalizasyon borusuna saklamaya çalıştıkları gözlendi. Ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi neticesinde şüphelilerin Bursa ve Şırnak illerinde yaşayan 2 vatandaşı 1 milyon 278 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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