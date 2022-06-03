Şanlıurfa'da 2 aşiret arasında arazi kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var - Haberler

Öğleden sonra Akçakale ilçe merkezinde meydana gelen olayda, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin mensupları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KAVGAYA 200 KİŞİ KARIŞTI

Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesinin ardından jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye yönlendirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Güvenlik güçleri, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Olayda 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri de kavgaya karışanları bölgeden uzaklaştırmaya yönelik çalışmasını sürdürüyor.