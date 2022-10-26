Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancaktepe'de zincirleme trafik kazası! Otoyolda 10 km'ye yakın araç kuyruğu oluştu

3. Sayfa Haberleri

Sancaktepe'de bir yolcu otobüsü zincirlemeye kazaya karıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu Kocaeli yönü Sancaktepe mevkiinde 10 km'ye yakın araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Sancaktepe'de yolcu otobüsü zincirlemeye kazaya karıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sancaktepe'da zincirleme trafik kazası! Otoyolda 10 km'ye yakın araç kuyruğu oluştu

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sonrası Anadolu Otoyolu Kocaeli yönü Sancaktepe mevkiinde ciddi derecede trafik sıkışıklığı meydana geldi. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Sancaktepe'da zincirleme trafik kazası! Uzun araç kuyrukları oluştu

Sancaktepe'da zincirleme trafik kazası

Sancaktepe'da zincirleme trafik kazası! Otoyolda 10 km'ye yakın araç kuyruğu oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title