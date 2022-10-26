Sancaktepe'de zincirleme trafik kazası! Otoyolda 10 km'ye yakın araç kuyruğu oluştu
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Sancaktepe'de bir yolcu otobüsü zincirlemeye kazaya karıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu Kocaeli yönü Sancaktepe mevkiinde 10 km'ye yakın araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Sancaktepe'de yolcu otobüsü zincirlemeye kazaya karıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza sonrası Anadolu Otoyolu Kocaeli yönü Sancaktepe mevkiinde ciddi derecede trafik sıkışıklığı meydana geldi. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa