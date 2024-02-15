Hülya Koçyiğit ve Heyet, Diyarbakır Annelerini Ziyaret Etti

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ve beraberindeki heyet, çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti. Koçyiğit, "Türkiye'nin en önemli sorunu bildiğiniz gibi 40 yıldır içinde olduğumuz terör sorunudur. 40 bin vatandaşımızı bu yolda feda etmişiz. Ama bugün bu anneler çocuklarının alınıp götürüldüğü binanın önünde dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Onlara bir kez daha bütün kalbimle saygı duyuyorum" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 627 gündür HDP il binası önünde kararlılıkla devam ederken, usta oyuncu Hülya Koçyiğit ve beraberindeki heyet Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Koçyiğit, Diyarbakır annelerinin sesini hiçbir zaman göz ardı etmeyeceklerini söyledi.

"Evlatlarımızı bize geri gönderin" diyerek terör örgütü PKK'ya seslenen Koçyiğit, "HDP il binasının önünde Diyarbakır anneleri büyük bir dirençle, sabırla inatla kandırılıp dağa götürülen evlatlarımızı geri istiyoruz diye haykırdılar. Hala haykırmaya devam ediyorlar. Onların sesi, onların yüreklerindeki sızıyı hiçbir zaman hiçbirimiz göz ardı edemeyiz. Ben yalnız olmadıklarını, çok haklı taleplerini dünyaya duyurmaya çalıştıklarını, terörün bu yüzünü göstermeye çalıştıkları için onlara saygı duyuyorum. Hepimiz onların yanında olmalıyız. Çünkü onlar ana yüreği taşıyor. Ben de bir anneyim. Bir evlat ne demek, bir evlat nasıl yetiştirilir, bunu bütün kalbimle biliyor ve hissediyorum. Evlatlarını geri çağırıyorlar. Kandırılıp götürülen evlatlarını, birçok kötü muameleye maruz bırakılan, ölüme götürülen evlatlarını geri istiyorlar. Ben de onlarla beraber sesleniyorum: evlatlarımızı bize geri gönderin" dedi.

"Her zaman yanlarında olacağım"

Anne yüreğinin Diyarbakır anneleri için sızlarken şehit anneleri için de yandığını ifade eden Koçyiğit, "Türkiye'nin en önemli sorunu bildiğiniz gibi 40 yıldır içinde olduğumuz terör sorunudur. 40 bin vatandaşımızı bu yolda feda etmişiz. Ama bugün bu anneler çocuklarının alınıp götürüldüğü binanın önünde dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Onlara bir kez daha bütün kalbimle saygı duyuyorum. Her zaman yanlarında olacağım. İnşallah bir dahaki buraya gelişim evlatlarınızın yanınızda olduğu, onlara kavuştuğunuz mutlu günü kutlamak için olur. İnşallah rabbim ülkemizi bu terör belasından bir an evvel kurtarır. Elbette ki anne yüreğim Diyarbakır anneleri için sızlarken, şehit annelerimiz için de yanıyor. Cumartesi anneleri diyoruz. Onlar da evlat getirmiş anneler. Onlara da saygı duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Koçyiğit, çadırda annelerle tek tek görüştü. Burada ailelerden evladı Yunus için nöbet tutan Remziye Yenidoğan, gözyaşlarına hakim olamayınca fenalaştı. Yenidoğan, çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek tedavi edildi. - DİYARBAKIR