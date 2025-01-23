Bayrampaşa'da parkta intihar: Şahsın sanal kumarda para kaybettiği için kendini vurduğu iddia edildi

İstanbul Bayrampaşa'da saat 10.00 sıralarında Orta Mahalle'deki Fatih Parkı'nda meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, İ.D. (30) yanındaki silahla parkta kendini vurdu. Genç adamın cansız bedenini gören temizlik işçileri, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KANSER HASTASI ANNESİNİN TEDAVİ PARALARINI SANAL KUMARDA KAYBETMİŞ

Olay yerine gelen şahsın arkadaşlarının polise İ.D.'nin annesinin kanser hastası olduğunu, babasının bir süre önce gönderdiği para ile sanal kumar oynayıp kaybettiğini söylediği öğrenildi. İ.D.'nin cansız bedeni, yapılacak incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.