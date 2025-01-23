Üye Girişi
Haberler
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Grand Kartal Otel'de bir yıl önce kalan misafir yangın riskine dikkat çekmiş

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Bayrampaşa'da parkta intihar: Şahsın sanal kumarda para kaybettiği için kendini vurduğu iddia edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bayrampaşa'da 30 yaşındaki İ.D., parkta silahla kendini vurarak intihar etti. İddialara göre, genç adamın sanal kumarda büyük miktarda para kaybetmesi nedeniyle bu trajik olayı gerçekleştirdi.

İstanbul Bayrampaşa'da saat 10.00 sıralarında Orta Mahalle'deki Fatih Parkı'nda meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, İ.D. (30) yanındaki silahla parkta kendini vurdu. Genç adamın cansız bedenini gören temizlik işçileri, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KANSER HASTASI ANNESİNİN TEDAVİ PARALARINI SANAL KUMARDA KAYBETMİŞ

Olay yerine gelen şahsın arkadaşlarının polise İ.D.'nin annesinin kanser hastası olduğunu, babasının bir süre önce gönderdiği para ile sanal kumar oynayıp kaybettiğini söylediği öğrenildi. İ.D.'nin cansız bedeni, yapılacak incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Bayrampaşa'da parkta intihar: Şahsın sanal kumarda para kaybettiği için kendini vurduğu iddia edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tanju Özcan'dan canlı yayında gündem olacak sözler!
img

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
img

Cezaevinden firar eden suç makinesi eşini katletti
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıender türk :

1998 de kumarhaneler halka zarar verdiği için kapatıldı , yıl 2025 ve her cep telefonu sanal bir kumarhane.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.