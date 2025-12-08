Haberler

Süper Lig ekibinin yıldızı ölümden döndü! Aracı alev yandı

Süper Lig ekibinin yıldızı ölümden döndü! Aracı alev yandı
Güncelleme:
Samsunsporlu futbolcu Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Musaba olaydan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, İlkadım ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samsunspor'un kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık 34 DAE 333 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Futbolcu Musaba araçtan hızla çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle yolda kısa süreli trafik aksadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
