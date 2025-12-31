Samsun'un 2025 asayiş verileri açıklandı: Suç oranlarında büyük düşüş

Samsun Valiliği tarafından paylaşılan asayiş verilerine göre evden hırsızlık olayları yüzde 52 oranında azalırken, otodan hırsızlık yüzde 82, işyeri hırsızlığı ise yüzde 48 oranında geriledi. Yetkililer, suç oranlarındaki düşüşte güvenlik güçlerinin sahadaki etkin çalışmasının belirleyici olduğunu vurguladı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda asayiş ve genel güvenlik hizmetleri başta olmak üzere narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, organize ve siber suçlarla mücadele, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyetleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ile emniyet ve kış trafik tedbirleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca 2025 yılının genel asayiş değerlendirmesi yapılırken, yaklaşan yılbaşı öncesinde alınacak güvenlik önlemleri de masaya yatırıldı.

8 bin 293 güvenlik görevlisi 7/24 görevde

Toplantıda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun genelinde 5 bin 491 emniyet personeli, 2 bin 169 jandarma personeli ve 633 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 8 bin 293 güvenlik görevlisinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını belirtti. Vatandaşların canına, malına ve huzuruna kastetmeye çalışan hiçbir suç unsuruna müsamaha gösterilmediğini ifade eden Tavlı, güvenlik güçlerinin kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Operasyonel çalışmalar

Vali Tavlı, 2025 yılında emniyet ve jandarma birimleri tarafından yürütülen operasyonel çalışmalar kapsamında çok sayıda aranan şahsın yakalandığını, bin 183 ruhsatsız tabanca, 735 kurusıkı tabanca, bin 181 av tüfeği ve çok sayıda suç aletinin ele geçirildiğini açıkladı. 2025 yılı verilerine göre kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99'a, topluma karşı işlenen suçlarda yüzde 99,5'e, mal varlığına karşı suçlarda yüzde 96,5'e, millete ve devlete karşı suçlarda yüzde 99,8'e ulaştığını belirten Tavlı, takibi gereken olaylarda aydınlatma oranının yüzde 99,9, aranan şahıslarda yakalama oranının ise yüzde 99,2 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Terör örgütleriyle mücadele

Terör örgütleriyle mücadele konusunda da kararlılık mesajı veren Vali Tavlı, milli iradeye darbe yapmaya çalışan, ülkenin birlik ve beraberliğini hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve sol terör örgütleri olmak üzere tüm terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü söyledi. Tavlı, bu kapsamda 117 operasyon gerçekleştirildiğini, 171 kişinin gözaltına alındığını, 24 kişinin tutuklandığını ve 40 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılı içerisinde 347 operasyon yapıldığını açıklayan Tavlı, bu operasyonlarda 6 organize suç çetesinin çökertildiğini, 57 organize suç örgütü üyesinin tutuklandığını belirtti. Operasyonlarda 157 ruhsatsız tabanca, 115 av tüfeği, 1 uzun namlulu silah, 39 delici ve kesici alet, 243 bin 612 adet emtia, 15 ton 962 litre etil alkol, 16 milyon 82 bin 385 makaron, 4 bin 640 kilogram kaçak tütün ve 533 adet tarihi eserin ele geçirildiğini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına da değinen Vali Tavlı, 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 79 kilo 110 gram metamfetamin, 157 kilo 234 gram esrar, 25 kilo 342 gram bonzai, 8 kilo 656 gram skunk, 3 kilo 365 gram kokain, 3 milyon 559 bin 670 adet sentetik ecza, 45 bin 58 adet ecstasy ve 922 bin 225 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 7 bin 352 operasyonda 10 bin 33 kişinin gözaltına alındığını, 934 kişinin tutuklandığını ve 257 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti. NARVAS sistemi sayesinde şok uygulamalar ve denetimlerle mücadelenin etkinliğinin artırıldığını da sözlerine ekledi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 66 operasyonda 21 göçmen organizatörü ile 108 düzensiz göçmenin yakalandığını açıklayan Tavlı, bu süreçte 20 kişinin gözaltına alındığını, 6 kişinin tutuklandığını, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 34 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini kaydetti.

Trafik, siber suçlar ve deniz güvenliği alanlarında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Vali Tavlı, 2025 yılı boyunca yapılan trafik denetimlerinde 26 bin 576 aracın ve 8 bin 20 motosikletin trafikten men edildiğini söyledi. Plakasız ve tescilsiz olduğu tespit edilen 393 motosikletin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslim edildiğini belirten Tavlı, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik 47 operasyonda 48 kişinin tutuklandığını, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Tavlı, bu operasyonlarda ruhsatsız silahlar, sentetik ecza, mühimmat, nakit para ve çok sayıda araç ile motosiklete el konulduğunu kaydetti. Ayrıca aranan 252 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini, 11 bin 153 sosyal medya hesabının incelendiğini ve bunlardan 2 bin 171'inin terörle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin 2025 yılı boyunca denizde, karada ve havada yoğun görev yaptığını belirten Tavlı, binlerce saatlik görev süresi içerisinde yüzlerce tekneye yasal işlem uygulandığını ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik denetimlerde önemli miktarda usulsüzlüğün tespit edildiğini söyledi.

Toplantıda yılbaşı tedbirleri ve 2026 yılında yürütülecek çalışmalar da ele alındı. Samsun genelinde yılbaşı süresince 8 bin 293 personel ile kapsamlı güvenlik tedbirleri alındığını belirten Vali Tavlı, alışveriş merkezleri, ana arterler, parklar, bahçeler, havaalanı, terminal ve istasyonlar ile şehir içi ve şehirlerarası yollarda emniyet ve trafik tedbirlerinin artırıldığı bilgisini verdi.

Vali Tavlı, 2026 yılında da Samsun'da huzur, güven ve kamu düzeninin sağlanması için tüm kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, yeni yılın şehir, ülke, millet ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisinde bulundu. - SAMSUN