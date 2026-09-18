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Samsun İlkadım'da ardiyede 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Samsun İlkadım'da ardiyede 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bir evin ardiye bölümünde yapılan aramada 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin ardiyesinde yapılan aramada 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bir evin ardiye kısmında yapılan aramada 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili S.K. ve B.Y. gözaltına alındı. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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