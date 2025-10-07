Samsun'da Yolda Kalan Aileye Polis Yardımı

Samsun'da otomobilleriyle yolda kalan ailenin yardımına polis ekipleri koştu.

Samsun'dan Bursa'ya gitmek üzere yola çıkan ailenin aracı, Kavak ilçesinde aküsünün bitmesi sonucu çalışmaz hale geldi. Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak kendi araçlarından çıkardıkları takviye kablosu ile 16 ABL 445 plakalı otomobili çalıştırdı. Zor anlarında yardımlarına yetiştiğini belirten aile, "Hızır gibi yetiştiler" diyerek ekiplere teşekkür etti ve Bursa yolculuklarına devam etti. - SAMSUN