Samsun'da Yıkılma Riski Taşıyan Okul Duvarı Kontrollü Olarak Yıkıldı

Samsun'da yoğun yağışların ardından çatlaklar oluşan bir lisenin bahçe duvarı, yıkılma riski taşıdığı için kontrollü şekilde yıkıldı.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan İlkadım Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarında, kentte geçen hafta etkili olan sağanak yağışların ardından derin çatlaklar oluştu. Yıkılma tehlikesi oluşturan duvar, çevredekiler tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede duvarın her an yıkılma riski taşıdığı belirlendi. Güvenlik önlemleri alınarak duvar kontrollü şekilde yıkıldı. Muhtemel bir tehlikeye karşı okul çevresi trafiğe kapatıldı.

Bahçe duvarı ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN