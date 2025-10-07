Samsun'da Yenilenebilir Enerji Eğitimi Tamamlandı

Samsun'un Kavak ilçesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında yürütülen "Enerjiyle Dönüşüm: Yenilenebilir Kaynaklardan Sürdürülebilir Geleceğe" adlı projenin uygulama aşaması başarıyla tamamlandı.

Köseli Matematik Atölyesi Doğa ve Fen Okulu ev sahipliğinde 5 gün süren program boyunca öğrenciler; yenilenebilir enerji kaynakları, enerji dönüşüm teknolojileri ve sürdürülebilirlik konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldı.

Atölyelerde güneş enerjisiyle çalışan düzenekler kuruldu, rüzgar türbinleri tasarlandı, hidroelektrik ve biyokütle deneyleri yapıldı. Bilimsel amaçlı GES tesisi (Ladik GES tesisi) gezisi yaptı. Ayrıca doğa yürüyüşleri ve yaratıcı drama etkinlikleriyle öğrenciler enerji verimliliğini farklı yönleriyle deneyimleme fırsatı buldu.

Proje yürütücüsü 19 Mayıs Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilim Uzmanı Ahmet Kaçan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Amacımız öğrencilerimize doğa dostu enerji kaynaklarını tanıtmak, bilimsel düşünme ve mühendislik becerileri kazandırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmaktı. Öğrencilerimizin ilgisi ve üretkenliği bizleri çok mutlu etti."

Projeye Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Prof. Dr. Dilek Çelikler de destek verdi. - SAMSUN