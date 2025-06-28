Yaya geçidini kullanmayan vatandaşa büyük şok! Makbuzu eline tutuşturdular

Yaya geçidini kullanmayan vatandaşa büyük şok! Makbuzu eline tutuşturdular
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Samsun'un 19 Mayıs Bulvarı'nda onarılan bariyerlere rağmen yolun ortasından geçmeye çalışan yayalara polis ekipleri ceza yağdırdı. Bariyerleri aşıp trafiğe atlayan çok sayıda vatandaşa, "yaya geçidi varken taşıt yolundan geçmek" suçundan 993 TL para cezası kesildi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı ile Bulvar AVM arasındaki 19 Mayıs Bulvarı'nda, Mecidiye Alt Geçidi ve İç Kavşak'taki yaya geçitleri bulunmasına rağmen bazı vatandaşlar, trafik güvenliğini tehlikeye atarak yolun ortasındaki demir bariyerleri aşarak karşıya geçmeyi sürdürüyor. İhlallerin artması üzerine daha önce zarar gören bariyerler yenilenip demir kaynakla güçlendirilse de, uygunsuz geçişler engellenemedi.

Yaya geçidini kullanmayan vatandaşa büyük şok! Makbuzu eline tutuşturdular

993 LİRA CEZA KESİLDİ

Yayalara yönelik uygulama başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, 100 metre mesafe içinde geçit bulunmasına rağmen kurallara uymayan çok sayıda kişiye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 68/1-B maddesi uyarınca 993 TL para cezası uyguladı.

Yaya geçidini kullanmayan vatandaşa büyük şok! Makbuzu eline tutuşturdular

"YASAK YERDEN GEÇTİĞİM İÇİN..."

Yaya geçidini kullandığı için ceza yiyen S.A., "Yasak yerden geçtiğim için ceza yazdılar. Yakında yaya geçidi var. Buradan karşıya geçtim. Kaç lira ceza yazdıklarına da bakmıyorum" diyerek polislere sitem etti.

Yaya geçidini kullanmayan vatandaşa büyük şok! Makbuzu eline tutuşturdular

YETKİLİLER UYARIYOR

Yetkililer, can güvenliği için yaya geçitlerinin kullanılmasını önemle hatırlatırken, kural tanımayan davranışların kazalara davetiye çıkardığı uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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