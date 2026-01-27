Samsun'daki yasak ilişki cinayetinde kadın, oğlu ve kocası tutuklandı

Samsun'da yasak ilişki yaşadığı sevgilisini boğazını keserek öldürdükten sonra polise teslim olan kadın ile oğlu ve kocası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Ocak akşamı saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlere temizliğe giden evli ve 3 çocuk annesi Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi 4 çocuk babası pazarcı Ferit M. (45) ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, Gamze S., yanında getirdiği bıçak ve satırla Ferit M.'nin boğazını kesip ardından satırla boyun bölgesine defalarca vurdu. Olayın ardından Gamze S., cinayette kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit M.'yi boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Olayın ardından Gamze S., eşi Dursun Ali S. (38) ve oğlu Aydın S. (23) Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan Gamze S., eşi Dursun Ali S. ve oğlu Aydın S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Gamze S., maktulle yaklaşık bir yıldır ilişki yaşadığını, ilişkinin ilk dönemlerinde karşılıklı olduğunu ancak daha sonra maktulün kendisine sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaya başladığını beyan etti. Gamze S., olay günü annesinin evinde bulunduğunu, maktulün evin önüne gelerek cama taş attığını ve daha önceden "camın önündesin" şeklinde mesajlar gönderdiğini söyledi. Camdan baktığında maktulü alkollü halde araç içerisinde gördüğünü, korktuğu için yanına indiğini ve oğlunu da yanına almak istediğini, ancak maktulün çocuğu araca almadığını ifade etti.

Şehir Hastanesi tarafına gittiklerinde aralarında tartışma çıktığını, bu sırada maktulün kendisini darbettiğini, çığlık atarak araçtan kaçmaya çalıştığını, maktulün ise "Bizi rezil edeceksin, araca geç, Aydın'ı alacağım" dediğini anlattı. Daha sonra oğlunu arayarak buluşma yerine gittiklerini belirtti.

Şüpheli, olayda kullanılan bıçak ve satırın maktulden korktuğu için bu aletleri önceden temin ederek çamaşırlarının altına gizlediğini ve araçta ön koltuğun arkasındaki cebe koyduğunu kabul etti. Oğlunu yoldan aldıktan sonra daha önce tartışma yaşadıkları rampaya çıktıklarını, maktulün elinde alkol şişesi ve biber gazı bulunduğunu, "Bugün ya seni ya çocuğunu öldüreceğim" şeklinde tehditlerde bulunduğunu beyan etti.

Araca tekrar bindiklerinde arka koltuğa geçtiğini, maktulün ön koltuktan arkaya uzanarak oğlunun yanında kendisini taciz ettiğini ve öpmeye çalıştığını, kendisini ittiğini, maktulün elindeki şişeyi içmek için kafasına kaldırması üzerine sinirle koltuğun arkasında bulunan bıçağı aldığını söyledi. Maktulü korkutmak amacıyla bıçağı boynuna doğru çektiğini, boğazını kestiğini fark etmediğini, önceki yaşadıklarının etkisiyle satırı da çıkararak eyleme devam ettiğini ifade etti. Bıçak ve satırı saldırıdan önce kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirdiğini de belirtti.

Gamze S., oğluna zarar gelmesinden korktuğu için onun önüne geçerek eylemi gerçekleştirdiğini, oğlunun maktule yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını, olay sırasında sadece babasını aradığını söyledi. Dursun Ali'nin olay sırasında yanlarında olmadığını, eylem devam ederken olay yerine geldiğini, kapıyı açmasıyla maktulün yere düştüğünü beyan etti. Daha sonra bıçak ve satırı ceketinin içine koyarak oğluna verdiğini, oğlunun ve Dursun Ali'nin geldikleri araca bindiklerini, kendisinin teslim olması gerektiği söylenerek karakol yakınında bırakıldığını anlattı.

Aydın S., olay esnasında kendisinin de araç içinde olduğunu belirterek, "Maktul annemi tehdit etti. Tehditten sonra annem de benim üzerime oturarak maktule bıçakla ve satırla saldırdı. Ben olayın şokuyla olaya dahil olmadım. Benim şoför ön koltuğunda ayak izim tespit edilmiş ise de ben olayı ayırmak amacıyla koltuğun üzerine basmış olabilirim" dedi.

Dursun Ali S. ise, "Olay günü Aydın beni aradı, arkadan Gamze'nin sesi geliyordu, öldürdüm diyordu. Ben de en başta gidebilecekleri yerleri araştırdım. Kendilerini bulamayınca tekrar Aydın'ı aradım. Nerede olduklarını sordum. Araçla bulundukları yere gittim. Aracın ön kapıyı araladığımda maktulün kanlı durumunu gördüm. Beni kan tuttuğu için kötü oldum. Gamze yolda bekledi, kendisine gelmesi için bağırdık, daha sonra araca bindi. Kendisini karakola götürdüm. Ben eve giderken şok etkisindeydim. Kesinlikle eyleme iştirak etmedim. Suçsuzum" diye konuştu.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Gamze S., Dursun Ali S. ve Aydın S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN