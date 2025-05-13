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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapan 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan şahısların evinde önemli miktarda uyuşturucu ve silah bulundu.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç.(50) ile E.Ö.(39) adlı kadın gözaltına alındı. Söz konusu şahısların ikametinde yapılan aramalarda, 1 kilo 35 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 7,28 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan H.Ç. ile E.Ö. çıkarıldıkları marketten tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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