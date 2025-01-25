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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı
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Samsun'un Canik ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda, 4 bin 555 adet hap ve uyuşturucu madde bulunduran G.Y. isimli şahıs tutuklandı. Evinde ele geçirilen haplar ve diğer uyuşturucu malzemelerle ilgili olarak 114 bin TL paraya da el konuldu.

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu 4 bin 555 adet hapla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu G.Y. (26) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 4 bin 555 adet sentetik ecza hap, 5 gram afyon sakızı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 114 bin TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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