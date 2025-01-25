Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu 4 bin 555 adet hapla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu G.Y. (26) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 4 bin 555 adet sentetik ecza hap, 5 gram afyon sakızı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 114 bin TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN